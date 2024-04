Pagine Romaniste – Alle 18:00 il derby della Capitale, il primo con De Rossi e Tudor sulle panchine. Una sfida che ha il retrogusto europeo, con i romanisti che inseguono il Bologna di Thiago Motta, grande rivelazione della stagione e la Lazio che cerca di scacciare la crisi, dopo l’addio di Sarri.

Primo tempo giocato a buoni ritmi. Decide il gol di testa di Mancini segnato al 42’. La Lazio si fa pericolosa con un tiro Immobile che non centra la porta da ottima posizione. Al 63’ gol del pareggio annullato a Guendouzi per posizione irregolare. Momenti di tensione dopo uno scontro tra Dybala e Guendouzi. Al 77’ dopo quasi un anno dall’infortunio torna in campo Tammy Abraham. La Roma torna a vincere il derby, il primo da mister di Daniele De Rossi.

TABELLINO

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño(78’ Smalling); Paredes(80’ Bove), Cristante, Pellegrini; Dybala(78’ Abraham), Lukaku, El Shaarawy(70’ Spinazzola).

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Kristensen, Karsdorp, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Baldanzi.

Allenatore: De Rossi.

Diffidati: Llorente, Azmoun, Huijsen.

Squalificati: N’Dicka.

Indisponibili: Azmoun.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli(46’ Castellanos), Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino (70’ Luis Alberto), Isaksen(46’ Patric) Felipe Anderson; Kamada; Immobile(46’ Pedro).

A disposizione: Sepe, Patric, Hysaj, Pellegrini, Rovella.

Allenatore: Tudor.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Zaccagni.

Arbitro: Guida

Assistenti: Di Iorio e Perrotti

IV uomo: Fabbri

Var: Irrati

Avar: Maresca

Marcatori: 42’ Mancini (R)

Ammoniti: 21’ Vecino (L), 56’ Mancini (R), 68’ Celik (R), 73’ Pedro (L), 75’ Castellano (L), 92’ Pellegrini (R)

Espulsi:

CRONACA

95’ – LA ROMA VINCE IL DERBY!!!!

90’ + 2’ – Ammonito Lorenzo Pellegrini

90’ – Sono 5 i minuti di recupero

78’ – Dopo un anno dall’infortunio torna in campo Tammy Abraham!!

75’ – Gli animi si accendono e arriva il giallo anche per Castellano

63’ – Pareggio annullato alla Lazio per fuorigioco

56’ – Ammonito Mancini

46’ – Calcio di punizione da posizione pericolosa per i giallorossi

45’ – Fine primo tempo! La Roma è avanti di un gol grazia alla rete di Mancini

42’ – Mancini porta in vantaggio i giallorossi

25′ – Ancora Pellegrini. Il Capitano della Roma calcia di sinistro e trova una deviazione che spiazza Mandas. La palla esce sul fondo. Il gioco era stato fermato per un fallo precedente di El Shaarawy

10′ – Occasione per la Roma. Sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla arriva a Llorente, che calcia due volte. Sulla seconda Casale salva i suoi con un miracolo

7’ – Occasione pericolosissima per la Lazio con Immobile

1’ – Inizia il primo tempo!