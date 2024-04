Domani alle ore 18.00 Roma e Lazio scenderanno in campo per affrontarsi nel derby della Capitale, valido per la 31ª giornata di Serie A. Di seguito le info utili rese note dal club per chi si recherà allo stadio:

Sabato 6 aprile, ore 18: allo stadio Olimpico, si gioca Roma-Lazio. Sarà il derby numero 160 in Serie A.

Inutile sottolineare l’importanza della sfida e il valore dei tre punti in palio: si tratta di un match cruciale in questa stagione giallorossa.

E, nemmeno a dirlo, lo Stadio offrirà la solita e imponente cornice di pubblico, per dare ai nostri protagonisti in campo la spinta necessaria per cercare di arrivare al risultato.

La squadra guidata da Daniele De Rossi scenderà in campo con la ASR Origins Jersey, suggestiva e iconica con lo Stemma della Tradizione (le maglie di questa partita indossate e preparate saranno, come per tutte le gare della Prima Squadra maschile, all’asta sulle piattaforme di MatchWornShirt a partire dal calcio di inizio).

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere il match all’Olimpico.

Gli orari

I cancelli apriranno alle 15:30. L’indicazione è quella di arrivare almeno 90 minuti prima del calcio d’inizio per non perdersi lo spettacolo del pre partita. Trattandosi di un derby, in particolare, evento che può aumentare le difficoltà di viabilità, il consiglio è quello di muoversi da casa con congruo anticipo.

Chi avesse bisogno di supporto può rivolgersi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi o al Call Center AS Roma: il servizio è attivo sia al telefono (06.89386000), sia per mail (callcenter@asroma.it), sia tramite form dalle ore 14 di sabato.

“Storia di un’idea – 1927-28, il Principio e l’identità”

Nell’area hospitality, in Sala Colosseo, sarà organizzata la mostra “Storia di un’Idea – 1927/-28, il Principio e l’Identità”, a cura dell’Archivio Storico della Società. Dall’apertura dei cancelli saranno esposti 21 oggetti, molti dei quali pezzi unici, che racconteranno la prima stagione di vita del Club.

La prima in cui la città ebbe una squadra con il nome, i colori e il simbolo della capitale. E una parte importante sarà dedicata proprio al primo stemma, al quale è ispirato quello che vedremo sulla maglia indossata dalla squadra.

La maglia matchday

Anche Roma-Lazio avrà la sua maglia matchday. Si tratta di un prodotto ufficiale AS Roma, che potete acquistare il giorno della partita. Il tema della grafica presente sul tessuto è diverso per ogni partita, con rappresentazioni accattivanti dei nostri protagonisti.

Si trova presso il Trailer Store – è un punto vendita mobile posto nel piazzale della Tribuna Tevere – e nella Toyota Fan Zone. Questa è quella disegnata per la sfida Capitale.

Toyota Fan Zone

Per trascorrere in serenità (o, almeno, senza troppi pensieri sulla partita…) le ore che precedono il derby sarà allestita la Toyota Fan Zone.

L’area dedicata all’intrattenimento di grandi e piccoli tifosi, dove è presente anche uno dei nostri tre Store, vi aspetta dalle 15:30 di sabato.

Abbonamenti: no cambio utilizzatore

Per questa partita, trattandosi di un big match, non sarà permesso agli abbonati Serie A di effettuare il cambio utilizzatore.

Inoltre, sono in vendita i biglietti per le sfide di Europa League con il Milan e di campionato con il Bologna.