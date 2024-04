Durante la conferenza stampa della vigilia della sfida tra Lecce e Milan, Stefano Pioli ha parlato del possibile rientro di Thiaw contro la Roma, per la sfida di Europa League, in programma a San Siro giovedì alle 21:00. Queste le sue dichiarazioni: “Ha questa infiammazione che gli crea problemi, a livello precauzionale non ci sarà domani, ma c’è la grande speranza di riaverlo contro la Roma”.