Una domenica perfetta per Daniele De Rossi. La Roma ha stravinto il derby 3-0 (doppietta di Abraham e punizione da cineteca di Pellegrini) e Sarah Felberbaum, moglie dell’ex capitano giallorosso, ha compiuto 42 anni. Domenica da incorniciare per DDR, che su Instagram ha pubblicato infatti una storia con su scritto: “La domenica perfetta non esis…“. Ma è tutto vero.