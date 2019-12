Roma, la Top XI del decennio: Marquinhos e Manolas in difesa, Totti, Dzeko e Salah i tre davanti

Dopo i vari sondaggi dei giorni scorsi, la Roma ha stilato la Top XI del decennio in base ai voti raccolti sui social Network. In porta c’è Alisson. Sulle fasce i due terzini attuali, Kolarov e Florenzi. Al centro della difesa Marquinhos, ora al Paris Saint Germain, e Manolas, ora al Napoli. Anche a centrocampo tutti e tre i giocatori non si allenano più a Trigoria: Nainggolan, Pjanic e De Rossi. Davanti, oltre alla leggenda Totti, ci sono Dzeko e Salah.

TOP XI: Alisson; Florenzi, Marquinhos, Manolas, Kolarov; Nainggolan, Pjanic, De Rossi; Salah, Dzeko, Totti.