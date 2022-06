Roma, la prima a Salerno. Frattesi si taglia le vacanze

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – La prima in trasferta contro la Salernitana nel weekend 14- 15 agosto, l’ultima in casa contro lo Spezia in quello 3-4 giugno 2023. I due derby il 6 novembre (in casa) e il 19 marzo (in trasferta). La Serie A, per i Mondiali in Qatar ai quali l’Italia non parteciperà, avrà una lunga interruzione dal 14 novembre (Roma-Torino l’ultima prima della sosta) al 4 gennaio (si riprenderà con Roma-Bologna).

Per sapere le date precise delle prime sei giornate di campionato bisogna aspettare il 30 giugno, quando la Lega renderà noti anticipi e posticipi. Come dicono quasi tutti gli allenatori, il calendario conta poco perché alla fine devi incontrare due volte tutte e 19 le avversarie di Serie A. Visto di primo acchitto quello della Roma sembra equilibrato: inizio tutto sommato soft (Salernitana, Cremonese e Monza nelle prime quattro giornate) ma con la Juve in trasferta alla terza; picchi di impegno con Roma-Atalanta e Inter-Romaa inizio ottobre e Atalanta, Milan e Inter (più Monza) nelle quattro tra il 23 aprile e il 7 maggio 2023. Naturalmente bisognerà incrociare questi impegni con quelli dell’Europa League, dove la Roma sarà comunque testa di serie, con il secondo miglior ranking dopo il Manchester United.

Prima dell’inizio del campionato, però, restano da affrontare tutti gli snodi del calciomercato. L’interesse generale è naturalmente calamitato da Nicolò Zaniolo, con il contratto in scadenza a giugno 2024. In questi giorni Tiago Pinto si è incontrato con il procuratore del calciatore, Vigorelli, e direttamente con Paolo Maldini. Il giocatore interessa al Milan ma non alla cifra (50 milioni cash) che la Roma pretende per un’eventuale cessione. Resta aperta, invece, la strada per trattare Veretout o Cristante. Non interessa la proposta della Juventus, che vuole inserire Arthur o McKennie per abbassare i costo del cartellino.

L’altra telenovela è quella di Davide Frattesi, pronto a rinunciare anche al supplemento di ferie dovuto ai nazionali e a presentarsi a Trigoria il 5 luglio. La distanza tra domanda e offerta con il Sassuolo è ancora alta. I neroverdi vogliono inserire Bove nell’operazione, che Mourinho preferirebbe trattenere. Un’alternativa è il cartellino di Volpato, che anche ieri è andato in gol con l’Italia under 19 all’Europeo di categoria.