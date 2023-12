Il gol di Pellegrini che ha sbloccato Roma-Napoli ha fatto esplodere di gioia tutti i cuori giallorossi, che nel momento di massima gioia avranno abbracciato la prima persona che si sono trovati davanti. Questo però non è successo solo solo tra i tifosi ma anche tra gli uomini nel campo dell’Olimpico. Infatti come testimoniato da un video pubblicato sui social, subito dopo l’1-0, Azmoun non ha esultato subito con il resto della squadra, ma si è diretto verso i cartelloni pubblicitari per abbracciare un raccattapalle dietro la porta di Meret. Un piccolo gesto che però non ha lasciato indifferenti i tifosi.