Reynolds: “A Roma se si perde è meglio non uscire di casa. Mourinho? Ottiene risultati dai giocatori come nessun altro”

Bryan Reynolds, ex calciatore della Roma, ha ripercorso alcuni dei suoi momenti in giallorosso in un’intervista rilasciata a VoetbalNieuws. Queste le sue parole:

Hai attraverso già periodi difficili in questi anni. Da Dallas, alla Roma e poi Westerlo. Qui sei più tranquillo?

È molto diverso. Negli Stati Uniti sapevo tutto e anche a Roma era completamente diverso. A dire il vero, era troppo frenetico. È una delle città più storiche del mondo e te ne accorgi. Hai molte più tentazioni. Io non provengo da una famiglia ricca, quindi quando vai all’estero per la prima volta è forte la tentazione di spendere molti soldi in un’ambiente del genere. Inoltre per me alla Roma non è stato un periodo facile, perché giocavo poco. A Westerlo è completamente diverso. Qui è molto più tranquillo e questo è un bene, perché mi permette di concentrarmi completamente sul calcio. Anche questo ha contribuito a farmi avere una buona stagione lo scorso anno.

Com’è stato il tuo passato alla Roma? È un passo importante dalla MLS ad una big italiana…

Non mi aspettavo di iniziare subito a giocare nella Roma. Mi aspettavo un periodo di adattamento. Sono arrivato al club a gennaio e l’allenatore (Paulo Fonseca, ndr) che mi voleva lì se n’è andato alla fine di quella stagione. José Mourinho mi ha sostituito. Con lui non ho avuto molte occasioni, ma nel calcio va così. Ma sono anche riuscito a imparare da quello. Ora so cosa ci si aspetta da me a un livello così alto. Ho imparato molto dai giocatori che hanno giocato nel mio ruolo: come gestivano le cose e si prendevano cura di se stessi. Ho anche conosciuto la vera pressione del calcio lì. Se si perde a Roma, è meglio non uscire. A Westerlo è più tranquillo sotto questo aspetto (ride, ndr).

Com’è stato lavorare con Mourinho?

Non ho avuto molti contatti con Mourinho. Aveva la sua squadra permanente e l’enfasi principale era su quello. A volte mi parlava e mi dava alcuni consigli. Li ho accettati e ho fatto del mio meglio. Ma rimane un grande allenatore che ha già dimostrato molto. Ho anche imparato molto da lui durante gli allenamenti. L’intensità che c’era ogni giorno durante l’allenamento. Per me non aveva precedenti. Riesce ad ottenere qualcosa da un giocatore come nessun altro.