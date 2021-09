Roma, la cura Mou. Da Abraham a Elsha, ora segnano tutti

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Il poker di vittorie ottenuto tra Conference League e campionato è stato santificato da una gragnuola di gol segnati (12), da ben otto marcatori differenti. La cosiddetta cooperativa del gol ha riaperto i battenti, lucidando non solo l’attacco, ma anche il centrocampo, che valuta i cannonieri della squadra. Al momento, infatti, capitan Pellegrini e Veretout hanno realizzato tre centri a testa. Il francese solo in campionato, mentre per l’azzurro anche in Turchia contro il Trabzonspor.

Sarà il reparto offensivo a cui si chiederà di fare la differenza. Contro la Salernitana è arrivato il primo gol di Tammy Abraham, prima di lui Shomurodov aveva segnato nella partita d’andata contro il Trobzonspor, ma anche Mkhitaryan ed El Shaarawy. Una menzione speciale a Zaniolo, che ha riscoperto la gioia di entrare nel tabellino dei marcatori dopo il lungo calvario del nuovo infortunio al ginocchio. La sensazione è che alla cooperativa del gol si iscriveranno in parecchi, di sicuro anche i giocatori delle retroguardie. La cura Mourinho sta facendo lievitare la squadra giallorossa, che forse non sarà perfetta ma di sicuro punto ogni giorno ad essere più completa.