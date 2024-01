Questa mattina l’allenamento in gruppo e poi il post Instagram con scritto “Non vedo l’ora”: Kumbulla è tornato. Il difensore albanese secondo quanto riportato da Filippo Biafora sarà tra i convocati di Mourinho nel derby di domani valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Superato il leggero problema all’adduttore, Kumbulla tornerà a disposizione dello Special One per la prima volta dopo l’infortunio al crociato.

