Il terzino della Lazio Luca Pellegrini è stato intervistato da Sportmediaset alla vigilia del derby di Coppa Italia contro la Roma. Queste le sue parole:

Le emozioni del derby

“Non sto ancora sentendo grandi emozioni perché siamo distanti dalla partita e sarebbe un problema se fossi già troppo carico. Stiamo gestendo la vigilia molto bene. Un derby è sempre un derby e in una città come Roma è sempre sentito al di là del rendimento in classifica. Arriva questa partita importante e sarà bello giocarlo anche in Coppa Italia che è un obiettivo per la Lazio, come tutti. Guardiamo partita dopo partita e vediamo il nostro cammino”.

Il gol contro l’Udinese e il maggiore spazio trovato

“Siamo pagati per farci trovare pronti quando siamo chiamati in causa. Il gol è già dimenticato come pensiero, ora si pensa al derby. Serve costanza ed equilibrio che magari fino a 3-4 anni fa era difficile avere, anche per via dell’età”.