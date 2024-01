Frattesi: “Avevo già deciso di andare all’Inter. Non mi aspettavo di trovarmi così bene”

Davide Frattesi è stato al centro di rumours nel mercato estivo in cui è stato accostato alla Roma, prima di finire all’Inter. L’ex Sassuolo, a Rivista Undici, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha spiegato anche i retroscena di quei giorni frenetici. Queste le sue parole:

“Io avevo già deciso e credo che l’Inter sia stata la migliore decisione che potessi prendere. Ho trovato un bel gruppo e questo mi aiuta molto e poi se ho scelto questa squadra è per il modo di giocare, un modo che valorizza il mio ruolo. In passato avevo certe squadre in cui sognavo di giocare, certi campionati con cui desideravo misurarmi. Prima di arrivare all’Inter esistevano questi pensieri, ma ora non più. Non mi aspettavo di trovarmi così bene qui, in campo e fuori dal campo”.