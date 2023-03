Roma-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini stringe i denti. Torna dal 1′ Abraham

Pagine Romaniste – La Roma vuole dimenticare il passo falso di Cremona, questa sera ne avrà occasione nel posticipo della 25esima giornata. I giallorossi allo Stadio Olimpico attendono la Juventus, che nonostante la squalifica di 15 punti, prova a rincorrere il treno Champions League. Squalifica di due giornate, invece sospesa per Mourinho, che sarà a bordocampo, mentre al centro del rettangolo verde tornerà dal primo Tammy Abraham, che quando vede bianconero non sbaglia. Stringe i denti il capitano, Lorenzo Pellegrini, che nonostante la febbre dei giorni scorsi, completerà la trequarti con il grande ex, Paulo Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.