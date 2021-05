Roma, José Mourinho firmerà un contratto da 7.5 milioni più bonus a stagione

La Roma ha da poche ore ufficializzato l’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina a partire dal prossimo anno. Il portoghese ha firmato un contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2024. L’annuncio è stato dato questo pomeriggio dopo il precedente comunicato sull’esoner al termine della stagione di Paulo Fonseca.

Stando a quanto riportato da Sky, Mourinho sbarcherà a Roma per firmare un contratto che dovrebbe garantirgli 7.5 milioni di euro più bonus a stagione. Il Tottenham inoltre coprirà la differenza d’ingaggio sul primo anno, dando 9 milioni allo Special One per un anno. Sono presenti anche dei bonus legati agli obiettivi, l’ingaggio è stato facilitato anche dal Decreto Crescita. L’arrivo del tecnico portoghese è previsto per la fine della stagione in corso, dove mancano ancora quattro partite di Serie A e il ritorno della semifinale di Europa League.