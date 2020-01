Roma: ipotesi difesa a tre

Paulo Fonseca lo ha fatto trasparire in conferenza stampa. Apprezza sia Conte che Sarri ma preferisce il calcio dell’ex Napoli. Quella contro la Juventus per la Roma è una partita fondamentale per il quarto posto, visto anche il pareggio dell’Atalanta. Non è da escludere un passaggio alla difesa a 3 (Cetin-Mancini-Smalling) per non far soffrire un confronto diretto Cristiano Ronaldo-Florenzi. Fonseca sogna di vivere un’altra notte come quella quando ero allo Shakhtar e batte il Manchester City di Guardiola. Lo riporta Il Corriere della Sera.