Roma-Inter, le probabili formazioni dei quotidiani. Cristante ancora in difesa, Bove a centrocampo. Torna Matic dalla squalifica

Pagine Romaniste – Ultimo treno per la Champions passando dal campionato. Davanti ai 60 mila dell’Olimpico la Roma è attesa da una grande sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. Pellegrini e compagni arrivano però decimati, dimezzati e stanchi all’incontro contro i nerazzurri di oggi pomeriggio. Complici i 9 indisponibili e tante gare sulle gambe, la squadra dovrà portare a casa un risultato positivo per continuare a sognare. Mourinho fa la conta con i rimasti e ritrova Matic, di ritorno dalla giornata di squalifica. Della formazione scesa in campo col Monza poche sorprese. Cristante sarà riproposto come centrale difensivo. Mancini e Ibanez i braccetti ai suoi lati. Fasce obbligate con Zalewski a presidiare la destra e Spinazzola sull’altro fronte. Conferma per Bove come per Abraham viste le necessità. Pellegrini e Solbakken saranno i trequartisti, con l’ultimo che dovrà riscattarsi dopo la prova opaca di mercoledì sera.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Pellegrini, Spinazzola; Solbakken, Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.