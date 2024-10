Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Inter. Queste le sue parole:

JURIC A DAZN

Qual è la lettura del match? Cosa manca per crescere?

Abbiamo iniziato timorosi nei primi 15′. Fino al gol abbiamo fatto molto bene. Quello è stato un incidente. Non abbiamo sfruttato le occasioni che avevamo e regalato un gol. Un peccato perché la squadra ha fatto un’ottima gara anche se bisogna alzare livello di pericolosità. Questa sera abbiamo limitato l’Inter, è un peccato grandissimo.

Abbiamo visto Dybala molto attento in fase difensiva su Bastoni quasi a uomo. Un campione come lui sacrificato così tanto non perde lucidità?

Questo è un esempio e dobbiamo ancora lavorare tanto. Ci sono momenti dove bisogna cambiarsi le marcature ma serve tempo. Koné fa ancora fatica a capire queste cose. C’è una applicazione allucinante della squadra. Con le conoscenze migliorerà anche questo.

Come si ricompatta l’ambiente?

L’unico modo sono i risultati. Il pubblico era contento su tante cose ma dobbiamo fare risultati per l’ambiente. Il resto sono chiacchere. I giocatori e come si sacrificano per me è fantastico. Se continueremo così arriveranno i risultati. Noi dobbiamo essere forti anche se per me abbiamo fatto un’ottima partita contro l’Inter. Da tanto che la Roma non giocava così contro di loro.

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images].