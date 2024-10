Pagine Romaniste – La Roma, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Monza, ospita l’Inter di Simone Inzaghi nell’ottava giornata di Serie A. Nel primo tempo i nerazzurri sono costretti a due cambi per infortuni. Primi 45’ molto equilibrati con entrambe le squadre pericolose in più occasioni. Due i legni colpiti da una parte e dall’altra. Al 60’ ripartenza dei nerazzurri su errore di Zalewski, Lautaro non sbaglia e segna la rete dello 0-1. Partita complicatissima per i giallorossi. Finisce 0-1 e i nerazzurri si portano a casa i tre punti.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño(78’ Hermoso), Celik, Koné(52’ Pisilli)Cristante(78’ Le Feé), Zalewski(70’ Baldanzi), Dybala(78’ Soulé), Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Ivan Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Hummels, Paredes, Shomurodov.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Saelemaekers, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi(26’ De Vrij) Bastoni(67’ Bisseck),Darmian(70’ Dumfries)Barella, Calhanoglu(12’ Fattesi), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez(70’ Correa).

Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Palacio, Carlos Augusto, Taremi, Arnautovic.!

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Buchanan, Zielinski, Asllani.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Carbone-Peretti.

IV Uomo: Feliciani.

VAR: Di Bello.

AVAR: Di Paolo.

Marcatori: 60’ Lautaro (I)

Ammoniti: 36’ Inzaghi (I), 62’ Pisilli (R), 67’ Darmian (I), 78’ Correa (I).

Espulsi: –

Note: –

LIVE

SECONDO TEMPO

90’+ 3’ – Finisce con la vittoria dell’Inter

67’ – Ammonito Darmian

62’ – Giallo per Pisilli

59’ – Grande errore di Zalewski e Celik, Lautaro si fa trovare pronto e segna la rete dello 0-1.

53’ – Esce Konè entra Pisilli

46’ – Inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45’ + 3’ – Fine primo tempo

45’ – Tre i minuti di recupero

40’ – Dybala serve Pellegrini che prova il tiro da fuori area. Sommer respinge

36’ – Ammonito Inzaghi per proteste

26’ – Fuori anche Acerbi per infortunio

13’ – Nerazzurri pericolosi con il tiro da fuori di Mkhitaryan: il pallone scende e colpisce la traversa

11’ – Fuori Calhanoglu per infortunio

10’ – Palo dei giallorossi per un grande errore di Sommers

1′ – In attesa del fischio d’inizio.

PRE PARTITA

Ore 19:45 – La formazione ufficiale della Roma:

Ore 19:23 – La Roma ha raggiunto lo Stadio Olimpico.