Roma-Inter, INFO BIGLIETTI. Dall’11 novembre il via alla vendita libera

Fase 1 – Biglietti extra per gli abbonati

Dalle ore 12:00 di martedì 9 novembre, gli abbonati AS Roma per la stagione 2021/22 potranno esercitare il diritto di prevendita per l’acquisto di biglietti extra, fino a un massimo di quattro. Per esercitarlo, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita.

I prezzi speciali per gli abbonati partono da € 35.