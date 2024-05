Thiago Motta e il suo Bologna sono a un passo dal completare l’opera. Al “Maradona” si sono portati a soli 2 punti dall’aritmetica qualificazione alla Champions League 2024\25. Il successo per 0-2 sul Napoli completa una clamorosa stagione degli emiliani è stato firmato dai gol nelle prima fasi della partita da Ndoye e Posch.

Gli Azzurri nonostante la reazione non sono mai veramente riusciti a riaprire la gara, soprattutto grazie a Ravaglia, portiere dei rossoblù. Il ventiquattrenne è stato protagonista grazie prima alla grande parata sul rigore di Politano e poi, nella seconda frazione, al miracolo su Osihmen.

Adesso per la Champions resta disponibile, a parte il caso di clamoroso harakiri di Juve e degli stessi rossoblù, solo il quinto posto. Che Con tutte le probabilità se lo giocheranno domani sera Roma e Atalanta.