Pagine Romaniste (L. Meriggioli) – Mancano circa un mese e 15 giorni all’inizio della Serie A 2023/2024, lunedì è previsto il rientro a Trigoria degli uomini di Mourinho, e Tiago Pinto è a lavoro per regalare nuovi giocatori al portoghese nella speranza di vivere una stagione Special. Dopo aver sistemato la difesa con N’Dicka e l’ormai quasi definitivo arrivo di Kristensen e Llorente, i giallorossi sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo per poi poter pensare al reparto offensivo.

Aour è stato il primo colpo di mercato ufficializzato dalla Roma e, con i rinnovi di contratto di Cristante e Matic, ora resta da trovare un altro mediano per poter considerare chiuso il mercato a centrocampo. Inutile nascondere che quest’obiettivo poteva essere Frattesi, seguito dalla Roma già dallo scorso anno. Tuttavia le richieste del Sassuolo che avevano superato i 30 milioni e, la volontà del calciatore di andare a Milano, hanno cambiato i piani dei capitolini. A questo punto Tiago Pinto incasserà i quasi 10 milioni scaturiti dalla famosa percentuale sul neroverde, e andrà alla ricerca di altri profili da regalare a Mourinho. Tra questi spicca quello di Daichi Kamada.

Chi è Kamada

Kamada, classe 1996, nasce a Ehime, una prefettura del Giappone, e inizia a giocare a calcio grazie a suo padre. Le sue passioni sono da sempre i manga, la lingua tedesca e per l’appunto il calcio. Esordisce nella J1 League con il Sagan Tosu dopo la gavetta nelle giovanili del Gamba Osaka e dell’Higashiyama Hschi. Da qui Kamada inizia a farsi vedere, spicca nel campionato giapponese, soprattutto grazie alla sua tecnica palla al piede.

Nel 2017 si trasferisce in Europa per giocare in Germania, con l’Eintracht Francoforte di cui diverrà colonna portante. Con i tedeschi vince subito una Coppa di Germania, collezionando però poche presenze. Nella stagione 2018/2019 è andato in prestito al Sint-Truiden in Belgio dove è stato schierato come seconda punta, siglando 12 goal in 24 partite. Nella stagione successiva è tornato al Francoforte dove si è meritatamente conquistato un definitivo posto da titolare. In nazionale è sempre stato convocato regolarmente, ed ha segnato 6 goal in 28 partite.

Ruolo e caratteristiche

Kamada nasce come trequartista, ma nell’ultima stagione è stato schierato anche come interno di centrocampo. Quest’anno ha realizzato 8 goal e 6 assist nelle 30 presenze in Bundesliga. Il classe ’96 non spicca per doti individualistiche e dribbling, quanto per il grande dispendio per la causa. Per farlo è indubbio che sia necessaria una buona tecnica, e lui ne ha in abbondanza: passaggi precisi, lanci filtranti e precisione.

L’insalatiera delle qualità di Kamada è poi condita da un pizzico di versatilità che non fa mai male, una caratteristica che gli permette di ricoprire più ruoli senza difficoltà. Ambidestro e freddo davanti al portiere, rapidissimo palla al piede e con ottima visione di gioco, sa inoltre inserirsi nelle barricate avversarie sviando su tutto il fronte d’attacco. Di recente ha iniziato anche a calciare con regolarità dal dischetto: quattro su quattro segnati. Un’abilità che farà certamente comodo alla sua prossima squadra.

Valutazione e ingaggio

Valutato circa 30 milioni di euro, il giapponese è però in scadenza di contratto al Francoforte e l’idea di un rinnovo non sembra figurare, il che rende di fatto possibile acquistarlo a parametro zero. Nel club tedesco percepiva un ingaggio di 2 milioni a stagione, ma attualmente Kamada potrebbe puntare a qualcosa di più: si parla di 3 milioni di euro, una cifra in linea con le sue qualità e con il valore del calcio internazionale e soprattutto europeo. Oltre l’interesse della Roma, sul giocatore c’è da mesi anche il Milan.