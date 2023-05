Roma in partenza per Leverkusen: ci sono Dybala, El Shaarawy e Smalling – VIDEO E FOTO

Dopo l’allenamento di rifinitura svolto in mattinata, la Roma è arrivata all’aeroporto di Fiumicino dove partirà per Leverkusen. I giallorossi domani disputeranno la semifinale di ritorno di Europa League alla BayArena, dove il fischio d’inizio è fissato per le 21.00. Presenti El Shaarawy, Smalling e Dybala che questa mattina si sono allenati regolarmente con il resto della squadra. Insieme al gruppo ci sono anche gli infortunati Llorente e Karsdorp, oltre a Solbakken che non è inserito in lista Uefa.