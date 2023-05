Roma in partenza per Bologna: c’è Wijnaldum. Assenti Rui Patricio e Dybala – VIDEO

La Roma è in partenza in questi minuti da Fiumicino in direzione Bologna. La squadra giallorossa è attesa domani dal match contro i Felsinei in programma alle ore 18:00. Si tratta dell’ultima chance per provare a sperare in un posto Champions anche se Mourinho è stato chiaro: il focus è sull’Europa League. Il portoghese per l’occasione ha convocato diversi Primavera come Keramitsis, Missori, Majchrzak. Spicca la presenza di Wijnaldum. Assenti invece Rui Patricio e Dybala. Dunque spazio dal primo minuto per Svilar. Fuori anche i calciatori che stanno lavorando per recuperare dagli infortuni: Smalling, Llorente, Karsdorp ed El Shaarawy.