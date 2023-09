La Repubblica – A Trigoria la sessione invernale è già iniziata. Azmoun e Lukaku non sono bastati per far dimenticare al general manager Tiago Pinto il mancato obiettivo estivo Marcos Leonardo. La volontà del centravanti del Santos, futuro della Nazionale brasiliana, è chiara: su Instagram segue la Roma. Da sciogliere il nodo con la società, che in estate aveva rifiutato i 10 milioni più 8 di bonus, vista anche la delicata situazione in classifica.

Al momento la sensazione è di poter chiudere intorno ai 15 milioni. Dopo la lunga estate senza centravanti, a gennaio la Roma rischia così di ritrovarsi con 5 calciatori per un solo ruolo, considerando il rientro di Abraham dall’infortunio al crociato. Non è da escludere la possibilità che il talento brasiliano, in caso di arrivo, sia girato in prestito.

Un investimento per il futuro, come quello su Egor Prutsev, il trequartista classe 2002 della Stella Rossa che, riporta calciomercato.it, ha convinto gli osservatori giallorossi durante la sfida di Conference League tra gli sloveni del Celje – dove è in prestito e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Valutato 3 milioni, il russo prenderebbe il posto di Solbakken, ora all’Olympiacos. Da valutare l’arrivo nella capitale già in questa stagione. Oltre a chiuderli, però, i colpi vanno anche centrati.