Roma, il futuro in mano ai giovani

Con l’arrivo di Carles Perez e Gonzalo Villar la rosa della Roma è al completo. L’ex Elche, sarebbe addirittura pronto per titolare nella sfida contro il Sassuolo, poiché, oltre all’adeguato minutaggio, ha caratteristiche molto simili a Diawara. L’ex Barcellona, che nell’ultimo mese ha giocato solo 11 minuti, sarà quasi sicuramente sul treno che porta a Modena. L’esterno è arrivato sulla base di un prestito con il riscatto fissato a 13 milioni mentre il mediano è arrivato nella capitale a titolo definitivo. Entrambi sono carichi: “Sono pronto, è bellissimo per me poter stare qui” dice Villar, “Sono molto felice di stare in un club molto importante come la Roma” le parole di Perez. Lo riporta Il Corriere dello Sport.