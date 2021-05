Roma, il colpo è vendere gli esuberi

Il Messaggero (S.Carina) – La Roma si prepara a una nuova rivoluzione in vista della prossima stagione. La volontà del nuovo allenatore José Mourinho sembra essere la stessa condivisa dalla società e dal general manager Tiago Pinto, vendere gli esuberi della rosa. La mossa sarà inevitabile se si vuole puntare ad abbassare il monte ingaggi, liberare gli stipendi e creare entrate per il mercato. Sulla lista dei giocatori in uscita ci sarebbero almeno quattordici nomi, tra cui troviamo Olsen e Pau Lopez in porta, Florenzi, Fazio, Santon, Bianda e Reynolds in difesa, Diawara, Pastore, Coric e Nzonzi a metà campo e Kluivert, Under e Carles Perez in attacco. Se a questi si sommano poi anche Mirante, Juan Jesus e Dzeko allora il risparmio potrebbe arrivare a toccare quasi i sessanta milioni. Impresa ardua per Pinto che potrebbe però così aprire le porte di Trigoria ad almeno quattro nuovi giocatori. Tra questi ci dovrebbe essere Xhaka, mediano dell’Arsenal che piace molto a Mourinho.