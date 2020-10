Roma, il club ricorda Liedholm a 98 anni dalla sua nascita

Nils Liedholm, storico allenatore della Roma, oggi avrebbe compiuto 98 anni. Alla guida dei giallorossi il “Barone” ha conquistato il secondo scudetto della storia giallorossa nella stagione 82/83. Ha allenato nella Capitale in 4 occasioni, tra gli anni ’70 e ’90, collezionando in tutto 422 panchine. La società lo ha ricordato con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter. Nel video i festeggiamenti per il tricolore vinto a Marassi dopo il pareggio col Genoa.

98 anni fa, nasceva il grande Nils Liedholm 👏 Barone 💛🇮🇹❤️ #ASRoma pic.twitter.com/1IQnjIOx1i — AS Roma (@OfficialASRoma) October 8, 2020