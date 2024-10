Roma, il club insieme ad AMA per il progetto “Tutti Responsabili” – COMUNICATO

L’iniziativa realizzata con AMA, che rientra nella Policy di Sostenibilità UEFA “Economia Circolare” e che si svolge una volta al mese allo Stadio Olimpico, prevede la presenza di uno stand informativo davanti alla Curva Sud con steward ed hostess che prima della partita sensibilizzeranno i tifosi giallorossi sull’importanza della raccolta differenziata e i tempi di smaltimento dei rifiuti.

Attraverso la collaborazione con il Primo Municipio, all’interno del quale si trova lo Stadio Olimpico, il progetto si propone anche di tutelare il decoro dell’area intorno all’impianto, con un focus particolare sul conferimento delle cicche di sigarette e sigarette elettroniche.

Questa speciale sinergia, già attiva dal mese di settembre, è stata inaugurata ufficialmente in occasione della gara Roma-Inter quando, all’interno dell’Area Ospitalità, il General Counsel dell’AS Roma, Lorenzo Vitali, ha accolto insieme al Sindaco Gualtieri il Presidente dell’AMA, Bruno Manzi, il Direttore Generale, Alessandro Filippi e l’Assessore alle Politiche Ambientali e Rifiuti del Primo Municipio, Stefano Marin.

“Progetti come ‘Tutti Responsabili’ hanno un valore significativo per rafforzare la cultura della sostenibilità nella nostra città e per questo voglio ringraziare l’AS Roma per la sua adesione alla collaborazione con AMA”, sono le parole del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Il coinvolgimento di tutti, dalle istituzioni ai cittadini, è indispensabile per migliorare la qualità della vita urbana. La raccolta differenziata è un gesto concreto che può fare la differenza e iniziative come questa, soprattutto in luoghi simbolici come lo Stadio Olimpico, sono un veicolo essenziale per promuovere una maggiore consapevolezza e rispetto per l’ambiente”.