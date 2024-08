Dalle ore 16 di oggi è partita un’iniziata della Roma per quanto riguarda le tre partite casalinghe che seguiranno la sosta delle Nazionali. In particolare si tratta di un pack a costo ridotto (63 euro totali) che andrà a ridurre il costo di ogni singola partita a 21 euro. Presenti anche delle riduzioni per gli Under 18 che pagheranno 14 euro per gara. Il pacchetto è valido per le gare contro Udinese e Venezia, in programma il 22 e il 29 settembre, e per la prima partita di Europa League della quale però ancora non è noto l’orario e la data. Di seguito il comunicato della Roma:

“Tre partite allo Stadio Olimpico, due di Serie A e una di Europa League, a partire da 63 euro (21 a match).