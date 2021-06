Gazzetta.it – Per José Mourinho il centrocampo della Roma è il primo reparto da cui ripartire. Va rinforzato, come quantità, qualità e personalità. Per questo si sta valutando il profilo di Nandez. Conosce la Serie A, gioca in Italia da due anni e ha l’età giusta (compirà 26 anni a dicembre). Il problema è solo uno: il costo. Nandez ha una clausola da 36 milioni, si può provare a trattare con il Cagliari ma la sensazione è che per meno di 30 milioni la società non si metta neanche seduta.