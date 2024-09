Ivan Juric, tecnico della Roma, ha comunicato la lista dei convocati per il match di domani contro l’Udinese in programma alle ore 18. Sono 23 i giallorossi selezionati dal neo allenatore per la sfida di Serie A. Ecco l’elenco completo, dove emerge l’assenza di Zalewski, comunicato dalla stessa Roma su X:

Angelino, Baldanzi, Celik, Cristante, Dahl, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Hermoso, Hummels, Kone, Mancini, Marin, N’dicka, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Ryan, Sangaré, Saud, Shomurodov, Soulé e Svilar.