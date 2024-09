Al Via del Mare si affrontano Lecce contro Parma. Gli ospiti ci provano due volte con Man, ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Dorgu. I giallorossi raddoppiano con un calcio di punizione potentissimo di Krstovic. Al 93’ il Parma accorcia le distanze prima con Almqvist e poi con Hainaut. Un espulso per parte, entrambi nel secondo tempo, Guilbert e Cancellieri. Finisce 2-2.