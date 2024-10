La Roma affronterà domani alle 21:00, in Svezia l’Elfsborg, per la seconda giornata di Europa League. Il tecnico croato parlerà in conferenza stampa alle 19:30, insieme al capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Questi i convocati di Juric per la trasferta svedese, tra cui non figurano Zalewski e Le Fée:

Angeliño, Baldanzi, Celik, Cristante, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Hermoso, Hummels, Kone, Mancini, Marin, N’Dicka, Paredes, Pellegrini, Posilli, Ryan, Sangaré, Saud, Shomurodov, Soulé, Svilar.