Pagine Romaniste (E. Papi), (G. Rufino) – Domani sera, alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà il palcoscenico di una sfida carica di significato: Roma-Hellas Verona, match valido per la 32ª giornata di Serie A. Una partita che si preannuncia intensa e combattuta, con i giallorossi determinati a rilanciare le proprie ambizioni europee. Sotto la guida esperta di Sir Claudio Ranieri, la Roma è chiamata a invertire la rotta dopo due pareggi consecutivi, maturati contro avversari tutt’altro che semplici come Lazio e Juventus. Risultati che hanno frenato momentaneamente la corsa verso la zona Champions, ora distante cinque lunghezze.

Ranieri, uomo di esperienza e cuore romanista, conosce bene il peso di certe notti e sa che ogni punto può fare la differenza in questo sprint finale di stagione. Ma domare il Verona non sarà semplice: la formazione scaligera attraversa un buon periodo di forma, e arriverà nella Capitale con l’entusiasmo e la convinzione di chi ha poco da perdere e tanto da dimostrare.

Tra speranze, pressioni e l’incessante sostegno del pubblico romanista, la Roma si prepara a una serata che potrebbe rivelarsi decisiva. Per continuare a sognare, per non perdere il treno europeo, e soprattutto per regalare ai propri tifosi un’altra notte da ricordare.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-HELLAS VERONA

Se entrare in Champions League era molto difficile prima dei due pareggi contro Juventus e Lazio, ad oggi, con sole sei partite rimanenti e come ammesso dallo Ranieri in conferenza stampa, sarebbe un’impresa quasi miracolosa.

La Roma però ha l’obbligo di combattere fino infondo e per farlo il mister testaccino non vuole lasciare nulla al caso. L’undici che scenderà in campo sarà composto dai giocatori più informa. Per questo davanti a Svilar saranno confermati Celik, Mancini e N’Dicka. Sulle fasce troveranno spazio Saelemaekers e Angelino, seppur non sia da escludere un turno di stop per lo spagnolo. A centrocampo c’è forse l’unico vero dubbio, infatti insieme a Koné ci sarà uno tra Cristante e Paredes, che si giocheranno il posto fino all’ultimo. Dell’attacco visto al derby dovrebbe essere confermato solo Soulé: con lui dovrebbero esserci Baldanzi e Shomurodov.

Il Verona di Zanettisi presenterà all’Olimpico arrivando da una striscia di ben quattro risultati utili consecutivi, che hanno avvicinato sensibilmente i veneti alla salvezza. In queste partite partire inoltre i gialloblù hanno subito solamente due gol. Come annunciato da Ranieri gli scaligeri scenderanno in campo con l’intenzione di chiudersi e ripartire in contropiede, come successe nella gara d’andata. In attacco però mancherà Tengstedt, al suo posto ci saranno Mosquera e Livramento con Bernabe a supporto. Giocatori per cui la Roma dovrà tenere un livello di concentrazione sempre molto alto.

DOVE VEDERE LA SFIDA DELL’OLIMPICO

Roma-Hellas Verona sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Gli abbonati a Sky potranno seguire il match dei capitolini sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). o in streaming su SkyGo e Now Tv.

ARBITRA PAIRETTO. AL VAR MAZZOLENI

La partita contro gli scaligeri sarà diretta da Pairetto, con Mokhtar e Cipressa ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Feliciani. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, coadiuvato da Di Paolo nel ruolo di AVAR. I precedenti del fischietto piemontese con i giallorossi sono 18: 12 vittorie e 3 pareggi e 3 sconfitte. Per il figlio d’arte sarà inoltre il terzo Roma-Hellas Verona allo Stadio Olimpico della sua carriera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Dovbyk.

Squalificati: –

Diffidati: Pellegrini, Paredes.

Indisponibili: Saud, Dybala, Nelsson.

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric; Bernede; Mosquera, Livramento.

Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perilli, Berardi, Frese, Daniliuc, Slotsager, Oyegoke, Faraoni, Niasse, Serdar, Lazovic, Kastanos, Lambourde, Ajayi, Suslov.

Squalificati: –

Diffidati: Coppola, Suslov.

Indisponibili: Harroui, Tengstedt, Sarr.

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Mokhtar e Cipressa.

IV Uomo: Feliciani.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Abisso.