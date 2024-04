il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al margine dell’inaugurazione al Campidoglio della prima piazza Wifi del progetto ‘Roma 5G, ha dichiaro l’intenzione di superare il problema delle connessioni internet dei tifosi all’Olimpico, operazione che potrebbe rientrare nell’iniziativa riguardante il Giubileo. Queste le sue parole:

“Ho chiesto anche a Sport e Salute di ragionare sull’installazione degli stessi hotspot allo Stadio Olimpico in modo da risolvere la problematica della connessione Wifi per i tifosi durante le partite di calcio. La prossima settimana sarà attivato l’hotspot a piazzale della stazione Tiburtina. Al Circo Massimo avremo la stessa copertura Wifi entro l’estate e questo consentirà di evitare le antenne in occasione di grandi eventi e concerti. Si andrà avanti così fino al Giubileo con la copertura entro dicembre di 65 su 100 piazze totali per l’utilizzo del Wifi su tutta l’area giubilare”.