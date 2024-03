La Roma è in partenza per Lecce. Domani alle ore 18 gli uomini di De Rossi affronteranno i pugliesi allo Stadio Via del Mare. Dopo aver terminato la sessione di rifinitura odierna, i giallorossi sono partiti da Fiumicino per raggiungere Lecce. Presente Paulo Dybala che nonostante le condizioni non perfette è riuscito ad essere a disposizione per il match. Con la squadra ci sono anche Smalling e Renato Sanches. Inoltre Dybala, Mancini, Paredes e Lukaku hanno firmato autografi e scattato selfie con un gruppo di tifosi presenti a sul posto.