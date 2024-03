La Roma è atterrata in Puglia. I giallorossi affronteranno domani il Lecce di Gotti, con il calcio d’inizio in programma per le ore 18 allo stadio Via del Mare. La squadra di De Rossi aveva ricevuto l’abbraccio di un gruppo di tifosi alla partenza da Fiumicino (leggi qui la news) e ha trovato un’accoglienza simile anche all’aeroporto di Lecce come testimonia il video pubblicato dalla stessa Roma su X.