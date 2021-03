Roma-Genoa, le pagelle dei quotidiani: Smalling, bentornato. El Shaarawy spento

Pagine Romaniste – Minimo sforzo, massimo risultato. Alla Roma basta il colpo di testa di Gianluca Mancini al 24’ per superare il Genoa. La formazione di Fonseca torna al quarto posto. Per la certezza, però, bisognerà aspettare questa sera quando l’Atalanta – dietro alla Roma per un punto – sfiderà l’Inter. Promossa praticamente tutta la squadra. Pau Lopez vive una gara da spettatore, mentre Smalling, Mancini e Cristante non lasciano oltrepassare la benché minima sortita offensiva ligure. Senza grandi sbavature la prestazione di Karsdorp – prossimo al rinnovo, atteso in settimana – e Bruno Peres.

Spicca invece il centrocampo dove Diawara e Pellegrini hanno mosso con sicurezza le fila del gioco giallorosso, non disegnando tuttavia. il contributo difensivo. La partenza dal primo minuto ha motivato Pedro, il cui apporto alla manovra è cresciuto con il passare dei minuti. Acuti negativi invece da parte di El Shaarawy e Mayoral. Al ritorno da titolare in campionato, l’esterno – altro ex della gara – è rimandato. Alterna sprazzi di qualità ed iniziativa ad errori in fase di disimpegno. Il centravanti spagnolo, infine, è ancora una svolta spento. Non riesce ad essere un punto di riferimento quando la squadra lo cerca.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Smalling 7, Cristante 6.5; Karsdorp 6, Diawara 6.5, Pellegrini 7, Peres 6.5; Pedro 6, El Shaarawy 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Villar 6, Mkhitaryan 6, Perez 5.5, Spinazzola s.v., Fazio s.v. Allenatore: Paulo Fonseca. 6.5

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Smalling 7, Cristante 6.5; Karsdorp 6, Diawara 6, Pellegrini 7, Peres 6; Pedro 6, El Shaarawy 5; Mayoral 5. Subentrati: Villar 6.5, Mkhitaryan 6.5, Perez, Spinazzola s.v., Fazio s.v . Allenatore: Paulo Fonseca 6.5.

CORRIERE DELLA SERA (L.VALDISERRI)

Pau Lopez s.v.; Mancini 7, Smalling 7, Cristante 6.5; Karsdorp 6, Diawara 6.5, Pellegrini 7, Peres 6; Pedro 6, El Shaarawy 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Villar 6, Mkhitaryan 6.5, Perez 6, Spinazzola s.v., Fazio s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 6.5.

LA REPUBBLICA (M.PINCI)

Pau Lopez 6.5; Mancini 7, Smalling 7, Cristante 6; Karsdorp 6, Diawara 6.5, Pellegrini 7, Peres 6; Pedro 5.5, El Shaarawy 5; Mayoral 5. Subentrati: Villar 6.5, Mkhitaryan 6, Perez s.v., Spinazzola 6, Fazio s.v.. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Smalling 7, Cristante 6.5; Karsdorp 6.5, Diawara 6.5, Pellegrini 6.5 , Peres 6.5; Pedro 6, El Shaarawy 5.5; Mayoral 6. Subentrati: Villar 6.5, Mkhitaryan 6, Perez 6.5, Spinazzola s.v., Fazio s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Pau Lopez s.v.; Mancini 7.5 , Smalling 7, Cristante 6; Karsdorp 6, Diawara 6, Pellegrini 7, Peres 6; Pedro 6, El Shaarawy 5.5; Mayoral. 5.5 Subentrati: Villar 6, Mkhitaryan 6, Perez s.v., Spinazzola s.v., Fazio s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 6.5.

LEGGO (F. BALZANI)

Pau Lopez s.v.; Mancini 7.5, Smalling 7, Cristante 6; Karsdorp 6.5, Diawara 6.5, Pellegrini 7, Peres 6; Pedro 6, El Shaarawy 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Villar 6.5, Mkhitaryan 6.5, Perez s.v., Spinazzola s.v., Fazio s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 6.5.

IL ROMANISTA (D. LO MONACO)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Smalling 7.5, Cristante 7; Karsdorp 6.5, Diawara 6.5, Pellegrini 7, Peres 6; Pedro 6.5 El Shaarawy 6; Mayoral 5.5. Subentrati: Villar 6.5, Mkhitaryan 6.5, Perez 6, Spinazzola s.v., Fazio s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 6.5.