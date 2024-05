Nell’ultima gara casalinga della stagione la Roma supera il Genoa e si assicura il sesto posto in classifica. Secondo i quotidiani però non tutta la squadra ha reso come ci si poteva aspettare visto l’importanza della partita. I peggiori sono stati Paredes, espulso, e Pellegrini poco lucido negli ultimi metri. Bene Angelino, uno di quelli che ha la fame che chiede De Rossi. Decisivo Lukaku che schiaccia in porta il gol decisivo su assist di El Shaarawy. Solida la difesa con anche Bove a mordere per più di 90 minuti su ogni avversario.