Nonostante i risultati, l’amore dei tifosi della Roma è incommensurabile. Non è una novità, ma una costante: c’è un popolo che anima lo stadio e guida i suoi giocatori verso la vittoria ogni partita senza sosta. Stavolta è il turno di Roma-Frosinone, gara della settima giornata di Serie A in programma il 1 ottobre alle ore 20:45. L’Olimpico è, infatti, vicino all’ennesimo sold-out stagionale e consecutivo (il primo risale al 10 aprile 2022 in un Roma-Salernitana). Mancano poco meno di 2000 biglietti e lo stadio sarà pieno per trascinare la squadra di Mourinho.