Allenamento di vigilia per la Roma a Trigoria. La squadra giallorossa ha svolto quest’oggi l’allenamento in vista della gara contro il Genoa, in programma domani alle ore 20:45 al Ferraris. Dybala e compagni hanno lavorato sul piano tattico, tecnico e atletico. Regolarmente in gruppo Lorenzo Pellegrini: il capitano ha smaltito i problemi fisici ed è pronto a tornare dal 1′ contro i rossoblù.