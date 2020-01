Roma, Friedkin a Milano in attesa della due diligence finale

L’acquisto della Roma da parte di Dan Friedkin è più vicino che mai. Il magnate americano è arrivato in Italia tre giorni fa in attesa della due diligence finale e delle procedure di chiusura prima di diventare il nuovo presidente dei giallorossi. Friedkin ha volato tra Londra, Torino e Milano nei giorni scorsi mentre il suo team legale sta aspettando alcuni articoli finali relativi alla due diligence in arrivo da Roma. La speranza originale era che l’accordo fosse chiuso entro il 26 gennaio, tuttavia è più che probabile che il club non cambierà ufficialmente vertice fino alla prima o alla seconda settimana di febbraio. Lo riporta Roma Press.