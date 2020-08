Roma, Fonseca resta a 3

Il Messaggero (S.Carina) – La Roma targata Fonseca andrà avanti con la difesa a tre. La conferma arriva da intermediari e diverse mosse silenti del club sul mercato. “No ad un terzino, si ad un esterno che sappia fare tutta la fascia“, è il messaggio che si avvicina a Trigoria. Negli scambi che sta pensando di fare la Roma con la Juventus è stato depennato De Sciglio e inserito Romero. Sul verstante giallorosso è stata confermata la disponibilità a parlare per Kluivert ed Under. La volontà di privarsi delle ali in rosa è un altro segnale. Il turco potrebbe rientrare in un discorso più ampio che prevede l’inserimento di Maksimovic, centrale che non esclude il riscatto di Smalling. Con Fazio e Jesus in partenza si cercano altri due difensori da aggiungere a Mancini, Ibanez e Kolarov. Con il nuovo modulo Florenzi sarebbe l’optimum come esterno. Il ragazzo e il suo agente, però, non hanno ricevuto segnali di apertura e cercano sempre una nuova squadra tra Everton, Fiorentina, Atalanta e Juventus. Florenzi si sta allenando a Trigoria insieme a Olsen, Karsdorp, Coric e Antonucci.