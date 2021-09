Roma-Fiorentina, Romolo accompagna il piccolo Valerio allo stadio – VIDEO

Giornata speciale per il piccolo Valerio, tifoso affetto da alopecia. Il ragazzino è stato scelto dalla Roma nell’iniziativa “1927 Mailbox” per assistere dal vivo alla prima giornata di campionato contro la Fiorentina. Romolo ha accompagnato Valerio sugli spalti per tifare la squadra, per poi portarlo nel tunnel dell’Olimpico dove ad attenderlo c’erano i giocatori giallorossi e Josè Mourinho. Il mister ha poi riservato una battuta: “Sei della Lazio”. La risposta del piccolo tifoso: “No!”. La Roma ha condiviso su Twitter il video della memorabile giornata.

📬🐺 1927 Mailbox 🟨🟥 🤗 Tra le tante letterine arrivate, Romolo ha scelto quella di Valerio, tifoso giallorosso di 11 anni… 🤩 Ecco come ha vissuto #RomaFiorentina all'Olimpico!#ASRoma 🤝 @Hyundai_Italia pic.twitter.com/SkPHQw6ne0 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 1, 2021