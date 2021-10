Colpo di scena in casa Roma: secondo quanto anticipato da Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter, Guido Fienga lascia ufficialmente la Roma. A breve arriverà il comunicato ufficiale del club che annuncia la separazione dall’oramai ex Ceo della società, in carica dal 2019.

