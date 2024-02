Questa sera alle 21 andrà in scena Roma-Feyenoord, match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Sono previsti 68 mila spettatori, tutti giallorossi, perché per gli olandesi c’è il divieto di trasferta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante questo, è scattata l’allerta in città perché qualcuno dall’Olanda è partito lo stesso: sono attesi circa 200 tifosi da Rotterdam nella Capitale. Qualcuno c’è già, come dimostrano le storie pubblicate sui social network.

Le misure messe a punto ieri dalla Questura di Roma sono piuttosto ingenti. Stamattina è prevista una riunione di sicurezza dell’Uefa. Allo stadio ci saranno 800 steward: l’anno scorso qualcuno provò a entrare con biglietti falsi, ma venne respinto ai tornelli. 1100 poliziotti presidieranno la zona dell’Olimpico e le aree calde al Colosseo e al centro storico. Il ricordo del 2015 è ancora vivo, quando gli olandesi vandalizzarono la Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e sono state celebrate sui social anche in questi giorni da alcuni tifosi del Feyenoord. Le forze dell’ordine cercheranno di presidiare anche gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

L’anno scorso ci fu una situazione analoga ad aprile per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League, vinta dalla Roma per 4-1: alcuni tifosi arrivarono anche da Napoli. La maggior parte di loro seguì la sfida in alcuni pub in zona Colosseo, soprattutto allo Shamrock, locale molto amato e conosciuto dai tifosi di tutta Europa. Furono sorvegliati per due giorni da una massiccia presenza delle forze dell’ordine. Alla fine tutto filò liscio. L’attenzione anche questa volta è massima.