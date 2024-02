L’ex difensore della Roma Antonio Rüdiger si è raccontato in un’intervista per Goal.com. Tra gli argomenti affrontati dal difensore Blancos anche il rapporto tra Spalletti e Totti, che ha vissuto in prima persona. Queste le sue parole:

Luciano Spalletti, Frank Lampard, Thomas Tuchel, Antonio Conte, Carlo Ancelotti: i nomi dei uoi allenatori riempiono molte pagine di Wikipedia. Con chi sei andato particolarmente d’accordo?

“Ho sicuramente avuto molti bravi allenatori. Se dovessi sceglierne uno, sarebbe Thomas Tuchel. Mi sono trovato particolarmente bene con lui. I suoi modi onesti facevano al caso mio. E se ripenso alla sua comprensione tattica: wow!”.

Nella tua carriera hai conosciuto diversi allenatori italiani: differiscono nell’approccio rispetto agli altri con cui hai giocato?

“Devo essere sincero e dire che tutti gli italiani sono molto esigenti. Ma Carlo Ancelotti è davvero tranquillo. Conte aveva davvero bisogno di molta disciplina. Tatticamente era ad un livello molto alto, un ottimo allenatore. Luciano Spalletti è davvero grandioso. Quando vedo il lavoro che ha fatto al Napoli… è incredibile”.

Con Spalletti si è ritirato Francesco Totti. Come l’ha presa la squadra in quel momento, che atmosfera c’era nello spogliatoio?

“C’era sicuramente molta tensione. Loro due avevano una storia che non conosco. Ma alla fine si rispettavano entrambi. Spalletti e Totti erano semplicemente due animali alfa”.