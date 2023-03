Roma Femminile, Losada: “Qui alla Roma sto bene, mi sento già in famiglia. Quella contro il Barcellona sarà una partita molto difficile”

Viky Losada è il colpo messo a segno dalla Roma Femminile durante questo inverno, infatti dall’1 Febbraio 2023 milita nelle fila giallorosse. Pronta ad affrontare la sua ex squadra, il Barcellona, martedì 21 Marzo per i quarti di finale di Champions League, ha concesso un’intervista a Radio RNE.

Queste le sue parole:

“Sono molto contenta di essere alla Roma, qui è come stare in famiglia. Pochi giorni fa sono stata all’Olimpico a vedere i ragazzi in Europa League e il tifo è stato meraviglioso, da fuori non mi ero resa conto di quanto calore ci sia intorno alla squadra”.

Sulla Serie A Femminile:

“Sinceramente prima di arrivare qui non conoscevo molto la Serie A, mi sto adattando molto bene. Oltre alla Roma sono poche le squadre che cercano di fare un bel calcio, ma ci sono tane giocatrici di talento e secondo me il livello generale della competizione è migliore rispetto a quello che viene raccontato”.

La stagione della Roma:

“Il percorso della Roma è molto buono, secondo me il Club sta lavorando nel miglior modo possibile. La squadra ha fatto un grande percorso in Champions e ora giocheremo i quarti di finale all’Olimpico, ci sono tante compagne che tifano per questa squadra, anche per questo motivo sarà bellissimo”.

Giocare contro la sua ex squadra:

“Giocare contro il Barcellona? In questo momento dentro di me ho diversi sentimenti. Qui alla Roma sto bene, mi sento già in famiglia e le compagne mi hanno accolto benissimo; quella contro il Barcellona sarà una partita molto difficile ma allo stesso tempo sarà molto emozionante, non vediamo l’ora giocarla. È un Barcellona diverso rispetto a quello nel quale giocavo io ma è una squadra che commette pochi errori. Dovremo essere intelligenti e daremo tutto per cercare di superare l’avversario perché qui alla Roma c’è tanta ambizione”.

La prima gara all’Olimpico e il ritorno al Camp Nou:

“L’Olimpico è incredibile, i tifosi sono incredibili, ti viene la pelle d’oca quando ci sei dentro. Spero che vengano in molti a sostenerci, sarebbe bello superare i 30mila tifosi. Per il calcio femminile giocare all’Olimpico è una grande responsabilità, non vediamo veramente l’ora. Sono molto contenta di poter giocare al Camp Nou ma al momento non posso dire nulla di più perché io e le mie compagne stiamo pensando solo alla Fiorentina e alla gara dell’Olimpico, poi penseremo il resto.