Roma Femminile, le reazioni di Spugna e Betty Bavagnoli dopo il sorteggio di Nyon

“Proviamo grande emozione per essere arrivate fino a questo punto, nella stagione del nostro debutto nella Uefa Women’s Champions League”, ha dichiarato l’Head of Women’s Football Betty Bavagnoli. “Uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati come Club era quello di dare alla nostra Squadra Femminile una forte identità internazionale e in questa stagione abbiamo posto basi solide per questo cammino, arrivando a superare molte nostre aspettative. Partita dopo partita calciatrici e staff sono stati in grado di costruire un percorso sempre più maturo. Spero davvero che tutto questo possa essere di ispirazione per le nostre giovani, ma anche per il movimento calcistico femminile italiano. Invito i nostri tifosi a venirci a sostenere, perché so quanto significherebbe per le nostre calciatrici sentire il loro affetto in uno stadio come l’Olimpico”.