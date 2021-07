Roma Femminile, ecco Spugna: “Lotteremo su tutti i fronti”

Corriere dello Sport (L. Scalia) – “Non mi aspettavo la chiamata della Roma, però poi ho subito realizzato che m sarei seduto su una panchina importante e mi sono subito proiettato verso gli obiettivi“. Non nasconde l’emozione Alessandro Spugna, nuovo allenatore della Roma Femminile che ha parlato per la prima volta attraverso i canali ufficiali del club.

L’ex tecnico dell’Empoli prende il posto di Betty Bavagnoli che è passata dietro la scrivania. “Sarà importantissimo averla al mio fianco come dirigente. Lei ha una grande esperienza e c’è una stima reciproca sconsiderata. È una cosa che mi permetterà di crescere e migliorarmi“.

Le aspettative sono altissime dopo il successo in Coppa Italia. “Vogliamo competere su tutti i fronti: il campionato, la qualificazione in Champions, c’è poi una Coppa ITalia da difendere e una Supercoppa da giocare. Posso promettere, anche se non mi piace farlo, che sarà una squadra che lavorerà ogni giorno per migliorarsi“.

Manca sempre meno al via della prossima stagione: le ragazze andranno in ritiro al Terminillo per circa 10 giorni. Capitolo acquisti. Dopo la firma di Benedetta Gilonna dell’Empoli, è fatta anche per Lucia Di Guglielmo, capitano, capitano del club toscano che ricopre il ruolo di terzino. Fa parte del giro della Nazionale.